На фудкорте, расположенном в ДВФУ, произошло возгорание

Во Владивостоке на Русском острове в центральном корпусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) произошло возгорание картонных коробок. Это случилось на фудкорте, расположенном на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Инцидент произошел сегодня, 24 ноября, в 14.22. К месту незамедлительно были направлены огнеборцы МЧС России. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 100 человек. Возгорание было ликвидировано автоматической системой пожаротушения до прибытия огнеборцев на площади около 0,5 квадратных метров.
«Причина пожара устанавливается, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — говорится в сообщении.