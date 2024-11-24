На фудкорте, расположенном в ДВФУ, произошло возгорание

Инцидент произошел сегодня, 24 ноября, в 14.22. К месту незамедлительно были направлены огнеборцы МЧС России. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 100 человек. Возгорание было ликвидировано автоматической системой пожаротушения до прибытия огнеборцев на площади около 0,5 квадратных метров.