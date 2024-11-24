«Жуткий грохот по крыше и встали!»: во Владивостоке у нового троллейбуса оторвался «рог»

У одного из новых троллейбусов, которые начали работу во Владивостоке в тестовом режиме всего четыре дня назад, уже в воскресенье, 24 ноября «оторвался рог», сообщили ИА PrimaMedia очевидцы события.
Речь идет о троллейбусе, курсирующем по маршруту № 5 «Завод “Варяг” — Автовокзал — Завод “Варяг”.
«Сначала “рога” просто слетели после того, как мы отъехали от остановки “Универсам”. Водитель вышла, вернула их на место. Все было нормально. Но на повороте на кольце Багратиона раздался жуткий грохот по крыше. Поняли, что снова слетели токоприемники. Потом еще несколько раз ударило. То есть “рога”, видимо, автоматом подкидывало и опускало на крышу. А после тишина, и на проводах осталась висеть контактная головка. Штанга вылетела, удерживающая веревка оторвалась», — рассказали пассажиры, уточнив, что после произошедшего все покинули транспортное средство.
Троллейбус «встал» не очень удачно, серьезно затруднив проезд на остановку «Кольцо Багратиона» автобусам, идущим со Снеговой пади.
Напомним, 12 новых троллейбусов были приобретены администрацией Владивостока в рамках мастер-плана развития дальневосточной столицы. До конца года в город будут доставлены ещё четыре машины. Их по специальному заказу администрации города собирают на заводе АО «Транс-Альфа» в Вологде. Главная особенность этих машин — автономный ход. Транспорт работает как от контактной сети, так и от тяговых батарей. Это дает возможность в будущем продлить маршрут троллейбуса до микрорайона Снеговая Падь — от кольца Багратиона, по периметру микрорайона и обратно под контактную сеть.
Троллейбусы также оснащены всем необходимым для комфорта пассажиров и водителя: современной системой кондиционирования и отопления салона, удобными креслами, видеонаблюдением, автоинформаторами, электронными табло, USB-зарядками и даже разноцветной подсветкой салона. Все троллейбусы с низким полом, оборудованы откидной аппарелью и площадкой для детских и инвалидных колясок, имеют по три двери и опцию дистанционного открытия дверей, то есть пассажир может самостоятельно открыть дверь при входе в троллейбус.