«Жуткий грохот по крыше и встали!»: во Владивостоке у нового троллейбуса оторвался «рог»

«Сначала “рога” просто слетели после того, как мы отъехали от остановки “Универсам”. Водитель вышла, вернула их на место. Все было нормально. Но на повороте на кольце Багратиона раздался жуткий грохот по крыше. Поняли, что снова слетели токоприемники. Потом еще несколько раз ударило. То есть “рога”, видимо, автоматом подкидывало и опускало на крышу. А после тишина, и на проводах осталась висеть контактная головка. Штанга вылетела, удерживающая веревка оторвалась», — рассказали пассажиры, уточнив, что после произошедшего все покинули транспортное средство.