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Стали известны подробности жуткой аварии под Лидой, где погибли дети

Стали известны подробности жуткой аварии в Гродненской области — по предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Источник: МВД Республики Беларусь

Об этом сообщил начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.

ДТП случилось в субботу примерно в 15:00 на 147 км автодороги М6 «Минск-Гродно».

«61-летний водитель, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление автомобилем, после чего Opel съехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дорожное ограждение. Затем авто неоднократно опрокинулось», — говорится в сообщении.

Как рассказал Виктор Ротченков, в семиместном минивэне находилось шесть человек. В результате ДТП погибли четыре пассажира: дети 7 и 17 лет, а также две женщины 55 и 68 лет.