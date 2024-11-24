Стали известны подробности жуткой аварии под Лидой, где погибли дети

Об этом сообщил начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.
ДТП случилось в субботу примерно в 15:00 на 147 км автодороги М6 «Минск-Гродно».
«61-летний водитель, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление автомобилем, после чего Opel съехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дорожное ограждение. Затем авто неоднократно опрокинулось», — говорится в сообщении.
Как рассказал Виктор Ротченков, в семиместном минивэне находилось шесть человек. В результате ДТП погибли четыре пассажира: дети 7 и 17 лет, а также две женщины 55 и 68 лет.