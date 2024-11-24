Мужчина погиб в ДТП при столкновении с деревом в Ростовской области

Напомним, в ночь на 23 ноября в Новочеркасске три человека пострадали в серьезной аварии. В половине второго ночи на спуске Герцена 20-летний водитель Lada Vesta, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Jetta с 46-летним водителем за рулем, а после врезался в отбойник. В результате ДТП пострадали три человека — оба водителя и пассажир иномарки.