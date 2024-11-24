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Мужчина погиб в ДТП при столкновении с деревом в Ростовской области

В Ростовской области водитель врезалась в дерево, погиб ее пассажир.

Источник: Комсомольская правда

29-летний мужчина погиб в ДТП в станице Багаевской Ростовской области при столкновении с деревом. Смертельная авария случилась в субботу, 23 ноября, сообщают в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

— В 16 часов на улице Смирнова 24-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Lanos, по предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась в дерево, — прокомментировали в региональной ГАИ.

В результате ДТП погиб пассажир, находившийся в машине — 29-летний мужчина. А водитель автомобиля с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, — добавили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Напомним, в ночь на 23 ноября в Новочеркасске три человека пострадали в серьезной аварии. В половине второго ночи на спуске Герцена 20-летний водитель Lada Vesta, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Jetta с 46-летним водителем за рулем, а после врезался в отбойник. В результате ДТП пострадали три человека — оба водителя и пассажир иномарки.