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Из-за загоревшейся розетки в Татарстане погиб мужчина

Трагедия случилась в Арске.

Источник: МЧС РФ

Из-за загоревшейся розетки в Татарстане погиб мужчина — трагедия случилась в Арске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в квартире дома на улице Горького. Приехавшие по вызову пожарные с помощью маски спасаемого вынесли мужчину без сознания и передали его медикам. В квартире они обнаружили загоревшуюся розетку и шкаф в прихожей. Общая площадь возгорания составила один квадратный метр. С огнем пожарные оперативно справились.

Медики скорой помощи после проведения реанимационных мероприятий, к сожалению, констатировали смерть 64-летнего мужчины.

Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы сообщали, что в Казани при пожаре в бытовке погиб мужчина.

пожары
МЧС