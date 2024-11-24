Из-за загоревшейся розетки в Татарстане погиб мужчина — трагедия случилась в Арске.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в квартире дома на улице Горького. Приехавшие по вызову пожарные с помощью маски спасаемого вынесли мужчину без сознания и передали его медикам. В квартире они обнаружили загоревшуюся розетку и шкаф в прихожей. Общая площадь возгорания составила один квадратный метр. С огнем пожарные оперативно справились.
Медики скорой помощи после проведения реанимационных мероприятий, к сожалению, констатировали смерть 64-летнего мужчины.
Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Ранее мы сообщали, что в Казани при пожаре в бытовке погиб мужчина.