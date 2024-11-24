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В Сморгонском районе в питьевом колодце утонула 96-летняя женщина

96-летняя пенсионерка утонула в колодце с питьевой водой в Сморгонском районе. Инцидент случился 23 ноября в деревне Нароты, информирует МЧС.

По данным ведомства, сообщение об обнаружении погибшей женщины в колодце поступило в местный РОЧС в 10:16.

Прибывшие на место ЧП спасатели достали из колодца глубиной 26 метров тело утонувшей пенсионерки 1928 г.р.

несчастный случай