Нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

Со слов фигуранта, семена растений он собрал самостоятельно в летнее время, а затем оборудовал специальное помещение, закупив необходимое оборудование: лампы, терморегуляторы, вентиляторы. О том, как выращивать наркосодержащие растения и изготавливать из него сырье, сельчанин узнал из интернета, — говорится в сообщении.