Нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

В помещении подозреваемый выращивал наркосодержащие растения, а также перерабатывал сырье.
Участковые инспекторы полиции, проводя ОПМ «Правопорядок», при координации прокуратуры Ерейментауского района выявили и пресекли деятельность нарколаборатории, которую организовал местный житель, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
Во время обыска полицейские изъяли горшки с наркосодержащим растением, а также уже переработанное сырье: вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Точный состав и вес изъятого вещества определит судебно-химическая экспертиза.
Со слов фигуранта, семена растений он собрал самостоятельно в летнее время, а затем оборудовал специальное помещение, закупив необходимое оборудование: лампы, терморегуляторы, вентиляторы. О том, как выращивать наркосодержащие растения и изготавливать из него сырье, сельчанин узнал из интернета, — говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование и проводятся необходимые следственные мероприятия.