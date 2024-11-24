Олбани
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

В помещении подозреваемый выращивал наркосодержащие растения, а также перерабатывал сырье. Участковые инспекторы полиции, проводя ОПМ «Правопорядок», при координации прокуратуры Ерейментауского район.

В помещении подозреваемый выращивал наркосодержащие растения, а также перерабатывал сырье.

Участковые инспекторы полиции, проводя ОПМ «Правопорядок», при координации прокуратуры Ерейментауского района выявили и пресекли деятельность нарколаборатории, которую организовал местный житель, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Во время обыска полицейские изъяли горшки с наркосодержащим растением, а также уже переработанное сырье: вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Точный состав и вес изъятого вещества определит судебно-химическая экспертиза.

Со слов фигуранта, семена растений он собрал самостоятельно в летнее время, а затем оборудовал специальное помещение, закупив необходимое оборудование: лампы, терморегуляторы, вентиляторы. О том, как выращивать наркосодержащие растения и изготавливать из него сырье, сельчанин узнал из интернета, — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование и проводятся необходимые следственные мероприятия.