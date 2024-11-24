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Маршрутка горела на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Во время ЧП никто не погиб и не пострадал.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Маршрутка загорелась на ходу на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Повезло, что возгорание произошло в тот момент, когда пассажиров внутри ещё не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место событий немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения и ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров.

— Водитель эвакуировался самостоятельно, он не пострадал, — уточнили в ведомстве.

По какой причине разгорелся пожар, выяснят специалисты.

Напомним, что кафе загорелось на улице Алексеевской в центре Нижнего Новгорода утром 19 ноября. Пожар произошел в цокольном этаже дома № 22а, где расположена точка общепита. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров, с верхних этажей в жилой части дома спасли шестерых человек. В самом кафе людей не было.

МЧС