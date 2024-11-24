Маршрутка горела на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Маршрутка загорелась на ходу на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Повезло, что возгорание произошло в тот момент, когда пассажиров внутри ещё не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На место событий немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения и ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров.
— Водитель эвакуировался самостоятельно, он не пострадал, — уточнили в ведомстве.
По какой причине разгорелся пожар, выяснят специалисты.
Напомним, что кафе загорелось на улице Алексеевской в центре Нижнего Новгорода утром 19 ноября. Пожар произошел в цокольном этаже дома № 22а, где расположена точка общепита. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров, с верхних этажей в жилой части дома спасли шестерых человек. В самом кафе людей не было.