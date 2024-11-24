Маршрутка горела на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Маршрутка загорелась на ходу на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Повезло, что возгорание произошло в тот момент, когда пассажиров внутри ещё не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.