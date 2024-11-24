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В Башкирии погиб 33-летний водитель

В Зианчурмнском районе Башкирии в ДТП погиб 33-летний водитель ВАЗ-2112.

По данным республиканской автоинспекции, мужчина не справился с управлением на дороге Верхний Сарабиль — Кувандык.

Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Авария произошла ночью на 46-м километре указанной дороги.