В Башкирии погиб 33-летний водитель

По данным республиканской автоинспекции, мужчина не справился с управлением на дороге Верхний Сарабиль — Кувандык.
Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Авария произошла ночью на 46-м километре указанной дороги.
В Зианчурмнском районе Башкирии в ДТП погиб 33-летний водитель ВАЗ-2112.
По данным республиканской автоинспекции, мужчина не справился с управлением на дороге Верхний Сарабиль — Кувандык.
Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Авария произошла ночью на 46-м километре указанной дороги.