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На Главном ж/д вокзале Ростова ранили полицейского

В Ростове на Привокзальной площади мужчина ранил ножом в шею сотрудника полиции.

Об этом сообщает УТ МВД России по СКФО. 23 ноября во время проверки территории Привокзальной площади Главного ж/д вокзала в Ростове полицейские обнаружили группу людей с мешками и баулами и начали проверять у них документы. В это время к ним подошел мужчина, начал агрессивно вести себя, неожиданно достал нож и ранил в шею полицейского. Сотрудник полиции ранил его в ногу табельным оружием. Полицейский с тяжелой раной доставлен в больницу и находится в реанимации.

Нападавший задержан, находится в больнице для оказания медпомощи. Полицейский и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.