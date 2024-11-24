На Главном ж/д вокзале Ростова ранили полицейского

Об этом сообщает УТ МВД России по СКФО. 23 ноября во время проверки территории Привокзальной площади Главного ж/д вокзала в Ростове полицейские обнаружили группу людей с мешками и баулами и начали проверять у них документы. В это время к ним подошел мужчина, начал агрессивно вести себя, неожиданно достал нож и ранил в шею полицейского. Сотрудник полиции ранил его в ногу табельным оружием. Полицейский с тяжелой раной доставлен в больницу и находится в реанимации.