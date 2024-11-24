BMW Х5 в Башкирии опрокинулся в кювет, мужчина погиб, еще один в больнице

В Благоварском районе Башкирии в ДТП один мужчина погиб, еще один госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция республики.
Авария произошла около двух часов ночи 24 ноября на 15 км автодороги Языково-Балышлы-Чишмы. По предварительным данным, водитель BMW Х5 ехал со стороны села Балышлы в сторону Языково и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП 27-летний пассажир скончался на месте происшествия, ещё один госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.