BMW Х5 в Башкирии опрокинулся в кювет, мужчина погиб, еще один в больнице

Авария произошла около двух часов ночи 24 ноября на 15 км автодороги Языково-Балышлы-Чишмы. По предварительным данным, водитель BMW Х5 ехал со стороны села Балышлы в сторону Языково и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.