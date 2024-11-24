Машина столкнулась с автобусом «Улан-Удэ-Иркутск», пострадали три человека

В Прибайкальском районе Бурятии машина выехала на встречку и спровоцировала ДТП с автобусом, который следовал по маршруту «Улан-Удэ-Иркутск» вечером 23 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по республике. В ведомстве проводят доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.