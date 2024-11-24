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Машина столкнулась с автобусом «Улан-Удэ-Иркутск», пострадали три человека

СК проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Прибайкальском районе Бурятии машина выехала на встречку и спровоцировала ДТП с автобусом, который следовал по маршруту «Улан-Удэ-Иркутск» вечером 23 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по республике. В ведомстве проводят доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

— В результате аварии оба водителя от полученных повреждений скончались на месте аварии. Трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, — рассказали в Следкоме.

Чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пассажиров, будут назначены судебно-медицинские исследования. Также следователю проверят, соответствующим ли образом была убрана трасса Р-258 «Байкал».