Машина столкнулась с автобусом «Улан-Удэ-Иркутск», пострадали три человека

В Прибайкальском районе Бурятии машина выехала на встречку и спровоцировала ДТП с автобусом, который следовал по маршруту «Улан-Удэ-Иркутск» вечером 23 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по республике. В ведомстве проводят доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
— В результате аварии оба водителя от полученных повреждений скончались на месте аварии. Трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, — рассказали в Следкоме.
Чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пассажиров, будут назначены судебно-медицинские исследования. Также следователю проверят, соответствующим ли образом была убрана трасса Р-258 «Байкал».