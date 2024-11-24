Пенсионерка несколько дней участвовала в «спецоперации ФСБ», устроенной мошенниками

Когда пенсионерка узнала, что последним и самым важным заданием будет снять все деньги с карты и перекинуть на особый счёт, категорически отказалась от дальнейшего участия в «секретной операции». Фейковому работнику ФСБ не помог даже аргумент, что за сотрудничество её представят к госнаградам, а тысячи жизней будут спасены. Вечером в обстановке полной секретности на кухне женщина призналась мужу, что сорвала важную миссию спецслужб — ради семейного бюджета.