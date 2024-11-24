Актюбинский чиновник брал взятки за восстановление села после паводка

На эту должность он заступил 11 марта этого года, а уже в апреле совершил коррупционное преступление. Весенний паводок разрушил в Уилском районе дома, линии электропередач, дороги. В районе объявили ЧС местного масштаба, для оценки ущерба от паводка привлекли ТОО «Проектная фирма Жоба НС». А 5 апреля отдел архитектуры заключил с этой компанией договор о закупках услуг по выполнению технического обследования и составлению сметной документации на ремонтно-восстановительные работы. Из обвинения следует, что Казмагамбетов потребовал от представителя подрядной компании взятку в 100 тысяч тенге в благодарность за заключённый договор и общее покровительство. Подрядчик перевел указанную суму чиновнику после того, как с ним рассчитались за работу.