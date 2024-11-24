Во Владивостоке двухлетняя девочка обварилась кипятком из самогонного аппарата

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Мать девочки приготовила суп, оставила на плите кастрюлю и отлучилась в ванную. В какой-то момент ребенок потянул емкость на себя и обварился ее содержимым. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.