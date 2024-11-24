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В Израиле заявили об обнаружении тела посланника движения «Хабад»

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Посланник иудейского религиозного движения «Хабад» Цви Коган, проживавший в ОАЭ, убит, его тело обнаружено службами безопасности Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Источник: РИА "Новости"

«Органы разведки и безопасности Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести 21 ноября 2024 года. Убийство Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом. Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, ответственных за его смерть», — говорится в заявлении.

Совет национальной безопасности Израиля недавно предупреждал граждан страны «о высокой степени опасности поездок» в ОАЭ и рекомендовал воздержаться от необязательных посещений этого региона, а также «соблюдать повышенные меры предосторожности тем, кто уже находится там».