В Израиле заявили об обнаружении тела посланника движения «Хабад»

«Органы разведки и безопасности Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести 21 ноября 2024 года. Убийство Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом. Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, ответственных за его смерть», — говорится в заявлении.
Совет национальной безопасности Израиля недавно предупреждал граждан страны «о высокой степени опасности поездок» в ОАЭ и рекомендовал воздержаться от необязательных посещений этого региона, а также «соблюдать повышенные меры предосторожности тем, кто уже находится там».