В Израиле заявили об обнаружении тела посланника движения «Хабад»

«Органы разведки и безопасности Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести 21 ноября 2024 года. Убийство Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом. Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, ответственных за его смерть», — говорится в заявлении.