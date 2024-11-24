Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла при нападении в Мали

Это не первое подобное нападение. 26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром. Спустя два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они разгромили колонну малийской армии, а также взяли в плен десятки малийских солдат и воевавших на их стороне вагнеровцев.