Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла при нападении в Мали

Речь идет о террористической группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле»).
Как сообщает агентство, 21 ноября террористы устроили засаду в регионе Мопти и засекли колонну ЧВК. Несколько бойцов были убиты, а их транспортные средства сожжены.
Сотрудник службы безопасности Мали, работающий в этом районе, подтвердил агентству факт нападения на бойцов и гибель нескольких человек. По его словам, они охраняли контрольно-пропускной пункт в центральной части страны.
Reuters также писал о нападении в этом районе 22 ноября. Агентство ссылалось на данные аналитиков, которые отслеживают экстремистскую активность в регионе. Согласно этим сведениям, погибли по меньшей мере семь бойцов. Группа подтверждает, что ответственность за атаку взяла на себя JNIM.
JNIM возникла в результате объединения филиала «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (АКИМ, признана в России террористической организацией и запрещена) в Сахеле, группировок «Ансар ад-Дин», «Аль-Мурабитун» и других. Название группировки переводится как «Группа поддержки ислама и мусульман». В 2018 году США признали ее террористической организацией. Также она включена в санкционный список Совбеза ООН как организация, связанная с «Аль-Каидой».
Это не первое подобное нападение. 26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром. Спустя два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они разгромили колонну малийской армии, а также взяли в плен десятки малийских солдат и воевавших на их стороне вагнеровцев.
Позднее в ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель своих бойцов во время боев с исламистами в Мали. По сообщению группы, бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК и военнослужащие FAM (Вооруженных сил Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с «тысячей» исламистов из «Координационного движения Азавад» (CMA) и JNIM.
В конце июля официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что малийские повстанцы получили от Киева всю необходимую информацию — «и не только информацию», позволившую провести военную операцию против ЧВК. Позднее он сказал, что не делал «никаких подобных заявлений» о причастности ГУР Украины к нападению. Однако Мали и Нигер обвинили Киев в поддержке международного терроризма и разорвали дипломатические отношения с Украиной.