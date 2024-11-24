Пассажирку увезли на скорой: иномарка и маршрутка столкнулись у ТЦ «Ганза» в Нижнем Новгороде

Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла в Нижнем Новгороде в субботу, 24 ноября. Как сообщает журналист «КП» — НН, на улице Родионова столкнулись иномарка и маршрутка Т-97.
ДТП случилось прямо напротив торгового центра «Ганза». По словам корреспондента, легковой автомобиль выехал прямо перед маршруткой, после чего произошёл сильный удар. Маршрутку занесло, она заскочила на поребрик передними колесами, частично оказавшись на газоне.
— В автобусе вроде никто не пострадал, только испугались все, — поделилась журналистка.
Тем временем в иномарке находились двое — водитель и пассажирка. После столкновения они оба были в сознании. Пассажирка, вероятно, получила травмы, её госпитализировали.