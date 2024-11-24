Над тремя британскими авиабазами заметили неопознанные дроны

Американские военные сообщали The Wall Street Journal о «таинственных» полетах беспилотников над авиабазами на территории США. В декабре 2023 года несколько дронов в течение 17 ночей пролетали над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния. Кому принадлежат беспилотники, непонятно, признались собеседники WSJ, но некоторые предположили, что к их запуску причастны Россия или Китай, которые хотят проверить реакцию американских военных.