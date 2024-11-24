Над тремя британскими авиабазами заметили неопознанные дроны

«Небольшие беспилотные летательные аппараты» пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и возле базы Фелтуэлл в Норфолке. По словам представителя ВВС США, пока не ясно, «следует ли считать эти БПЛА враждебными».
Собеседник сообщил, что военные сохраняют за собой «право на защиту» объектов, но не стал уточнять, приняли ли они какие-либо меры. Он добавил, что полеты дронов не затронули работу критически важной инфраструктуры баз или контингента.
«Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем надежные меры на военных объектах, это включает в себя борьбу с дронами», — сказал представитель Минобороны Великобритании, не приведя других подробностей.
Американские военные сообщали The Wall Street Journal о «таинственных» полетах беспилотников над авиабазами на территории США. В декабре 2023 года несколько дронов в течение 17 ночей пролетали над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния. Кому принадлежат беспилотники, непонятно, признались собеседники WSJ, но некоторые предположили, что к их запуску причастны Россия или Китай, которые хотят проверить реакцию американских военных.