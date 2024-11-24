В Самарской области двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с КамАЗом и иномаркой

Полиция установила, что водитель 1976 года рождения за рулем автомобиля Nissan Qashqai, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы водитель иномарки и двое его пассажиров: женщина 1987 года рождения и семилетняя девочка.