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В Самарской области двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с КамАЗом и иномаркой

Авария с тремя пострадавшими произошла в Самарской области вечером в субботу, 24 ноября.

Источник: Коммерсантъ

Происшествие случилось в 17:15 (MSK+1) в Кошкинском районе на 23 км трассы «Сергиевск—Челно-Вершины—Кошки—Островка—Новофейзуллово—Тенеево—Мамыково—граница с Татарстаном». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полиция установила, что водитель 1976 года рождения за рулем автомобиля Nissan Qashqai, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы водитель иномарки и двое его пассажиров: женщина 1987 года рождения и семилетняя девочка.