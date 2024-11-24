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Четыре человека погибли при пожарах за сутки в Беларуси

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при пожарах в Беларуси за минувшие сутки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

23 ноября произошел пожар в жилом доме в деревне Гневчицы Ивановского района Брестской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1961 года рождения, пенсионер.

Также вчера спасатели получили звонок по поводу пожара в жилом доме в Минске по ул. Гагарина, принадлежащем гражданке 1933 года рождения, пенсионерке. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки.

Кроме этого, пожар произошел в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в поселке Первомайский Лидского района Гродненской области по ул. Октябрьской. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1977 года рождения, неработавший. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

24 ноября спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Скоморошки Столбцовского района Минской области, принадлежавшем гражданину 1937 года рождения. На пожаре обнаружен погибший сын хозяина.

Причины пожаров устанавливаются.

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