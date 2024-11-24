Двух детей госпитализировали после пожара на улице Шаврова

Сообщение о возгорании в доме 15 на улице Шаврова поступило в 10:45. В трехкомнатной квартире огонь уничтожил обстановку на 12 квадратах. В результате пожара пострадали двое детей, оба госпитализированы.
Проводится проверка.
Утром сотрудники МЧС тушили квартирный пожар в Приморском районе Петербурга. Как уточняет пресс-служба главного управления, в результате инцидента пострадали дети.
Сообщение о возгорании в доме 15 на улице Шаврова поступило в 10:45. В трехкомнатной квартире огонь уничтожил обстановку на 12 квадратах. В результате пожара пострадали двое детей, оба госпитализированы.
Проводится проверка.