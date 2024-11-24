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Звезде «Семнадцати мгновений весны» Наталии Дрожжиной понадобилась экстренная помощь врачей

Как стало известно SHOT, 76-летняя актриса пришла на внеплановый осмотр к медикам — пожаловалась на сильные боли и резкие боли в области сердца.

Источник: Телеграм-канал Shot

После обследования врачи выявили у неё стенокардию и тахикардию. Всё это на фоне ранее перенесённого инфаркта головного мозга в 2023 году. Артистке рекомендовали наблюдаться у медиков и продолжать ранее назначенное лечение.

Ранее мы писали, что в начале октября 2023 года у Наталии Дрожжиной прихватило сердце на фоне грозящего ей реального срока в колонии. Тогда медики диагностировали у актрисы ишемическую болезнь сердца и повышенное артериальное давление, а также сопутствующее заболевание — синдром сонной артерии, который возникает при внезапном ухудшении кровотока. Дрожжина получила четыре года условно за хищение имущества актёра Алексея Баталова.

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