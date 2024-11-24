Звезде «Семнадцати мгновений весны» Наталии Дрожжиной понадобилась экстренная помощь врачей

После обследования врачи выявили у неё стенокардию и тахикардию. Всё это на фоне ранее перенесённого инфаркта головного мозга в 2023 году. Артистке рекомендовали наблюдаться у медиков и продолжать ранее назначенное лечение.
Ранее мы писали, что в начале октября 2023 года у Наталии Дрожжиной прихватило сердце на фоне грозящего ей реального срока в колонии. Тогда медики диагностировали у актрисы ишемическую болезнь сердца и повышенное артериальное давление, а также сопутствующее заболевание — синдром сонной артерии, который возникает при внезапном ухудшении кровотока. Дрожжина получила четыре года условно за хищение имущества актёра Алексея Баталова.