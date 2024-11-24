Четырехквартирный барак вспыхнул в уральском поселке

Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.
Сигнал о пожаре поступил в 11:10 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. На место выехали 14 спасателей и 5 единиц спецтехники.
Прибывшие пожарные установили, что на площади 160 квадратных метров горит кровля и квартиры 4-квартирного дома барачного типа. В результате происшествия пострадавших нет.
В 11:56 огнеборцы локализовали возгорание. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба ведомства.
Причину возгорания установят пожарные дознаватели.
Напомним, что в Свердловской области за прошедшие сутки сотрудники МЧС потушили 14 техногенных пожаров, 5 из которых произошли в жилом секторе.