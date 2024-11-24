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Четырехквартирный барак вспыхнул в уральском поселке

В поселке Режик Белоярского района загорелся четырехквартирный дом барачного типа.

Источник: МЧС РФ

Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Сигнал о пожаре поступил в 11:10 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. На место выехали 14 спасателей и 5 единиц спецтехники.

Прибывшие пожарные установили, что на площади 160 квадратных метров горит кровля и квартиры 4-квартирного дома барачного типа. В результате происшествия пострадавших нет.

В 11:56 огнеборцы локализовали возгорание. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба ведомства.

Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

Напомним, что в Свердловской области за прошедшие сутки сотрудники МЧС потушили 14 техногенных пожаров, 5 из которых произошли в жилом секторе.

пожары
МЧС