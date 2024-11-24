В Абу-Даби был убит гражданин Молдовы Цви Коган: версии, кто стоит за убийством раввина

Сегодня утром стало известно, что в Абу-Даби пропал гражданин Израиля и Молдовы Цви Коган.
Он был помощником главного раввина ОАЭ и посланником религиозного движения Хабад.
Через некоторое время сообщили, что тело Когана найдено.
Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала это убийство «чудовищным антисемитским терактом».
Пока точных данных о том, кто стоит за убийством раввина, нет. Однако власти Израиля предполагают, что раввин Цви Коган был похищен и убит по заказу иранских спецслужб гражданами Узбекистана, которые после убийства сбежали в Турцию.
Штаб национальной безопасности призвал граждан Израиля отказаться от необязательных поездок в ОАЭ.