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В Барнауле склад с покрышками загорелся на площади 6 тыс. кв. м

Склад с автомобильными покрышками и огнеопасной жидкостью горит в Барнауле Алтайского края на площади 6 тыс. кв. м. Об этом 24 ноября сообщили в МЧС РФ.

Источник: МЧС РФ

«В Алтайском крае сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. В Барнауле на 6 тыс. квадратов горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

В тушении возгорания участвуют 106 специалистов с 31 единицей техники. Кроме того, к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд.

Ранее, 19 ноября, на северо-востоке Москвы в Сигнальном проезде произошел пожар в трехэтажном здании завода. Возгорание возникло в лакокрасочном цеху на последнем этаже, огонь стал распространяться по территории завода. Площадь пожара составила 300 кв. м.

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