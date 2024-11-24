В Барнауле склад с покрышками загорелся на площади 6 тыс. кв. м

«В Алтайском крае сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. В Барнауле на 6 тыс. квадратов горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
В тушении возгорания участвуют 106 специалистов с 31 единицей техники. Кроме того, к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд.
Ранее, 19 ноября, на северо-востоке Москвы в Сигнальном проезде произошел пожар в трехэтажном здании завода. Возгорание возникло в лакокрасочном цеху на последнем этаже, огонь стал распространяться по территории завода. Площадь пожара составила 300 кв. м.
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