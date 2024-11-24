В Верхней Пышме пьяный водитель Lada снес забор у жилого дома

По данным региональной ГИБДД, инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, в Верхней Пышме у д. 24 по ул. Калинина. Водитель Lada Kalina, двигаясь по улице с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением автомобиля и наехал на ограждение жилого дома.