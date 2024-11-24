Шансов просто не было: В Калмыкии в ДТП с выехавшим на «встречку» прицепом скончались три человека, двое из них — дети

Как объяснили в региональном Следственном комитете, по предварительным данным, прицеп КАМАЗа отцепился во время движения, и его занесло на встречную полосу. В этот момент навстречу по дороге ехал автомобиль «Лада Веста». Легковушка и прицеп столкнулись. На фотографиях с места происшествия отчетливо видно, что у погибших просто не было шансов: ярко-белый капот машины просто вздыбился от столкновения с тяжелой конструкцией, вошедшей в моторный отсек автомобиля и с огромной силой вытолкнувшей его в салон.