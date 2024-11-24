Шансов просто не было: В Калмыкии в ДТП с выехавшим на «встречку» прицепом скончались три человека, двое из них — дети

Смертельное ДТП в Калмыкии унесло жизни четырех человек, двое из которых — дети, еще два ребенка оказались в больнице. О трагедии, которая произошла в субботу, 23 ноября, сообщают правоохранительные органы региона.
ОТЦЕПИЛСЯ И ВЫСКОЧИЛ НА «ВСТРЕЧКУ».
По информации Главного управления МВД по Республике Калмыкия, авария произошла примерно в 19 часов на третьем километре трассы — подъезда к поселку Кегульта от федеральной автодороги Р-22 «Каспий»".
Как объяснили в региональном Следственном комитете, по предварительным данным, прицеп КАМАЗа отцепился во время движения, и его занесло на встречную полосу. В этот момент навстречу по дороге ехал автомобиль «Лада Веста». Легковушка и прицеп столкнулись. На фотографиях с места происшествия отчетливо видно, что у погибших просто не было шансов: ярко-белый капот машины просто вздыбился от столкновения с тяжелой конструкцией, вошедшей в моторный отсек автомобиля и с огромной силой вытолкнувшей его в салон.
На место приехали экстренные службы. Светлана МАКОВЕЕВА.
— В машине находились пять человек. 41-летний мужчина вез двоих своих детей и двоих племянников, — рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону».
Известно, что погибли два 12-летних ребенка, а еще двое ребят — 13-летний и семи лет с травмами доставлены в медицинское учреждение.
Как только стало известно об аварии, на место сразу же выехали экстренные службы. Медики и спасатели, чтобы помочь пострадавшим, а полицейские, следователи и представители прокуратуры — выяснить обстоятельства случившегося.
Двое детей выжили, медики доставили их в больницу. Алексей БУЛАТОВ.
— Следователями проводится проверка по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», — прокомментировали в Следкоме Калмыкии.
— В свою очередь прокуратура района организовала проведение проверки, направленной на выявление причин и условий ДТП, — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры. — По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
ПОГИБЛИ ПОДРОСТОК И 87-ЛЕТНИЙ ПЕНСИОНЕР.
Дорога — это место повышенной опасности, и, к сожалению, смертельные аварии здесь не редкость. Так, в прошлом году в Калмыкии в тройном ДТП погибли пожилой мужчина и подросток.
Правоохранительные органы проводят проверку. Светлана МАКОВЕЕВА.
ДТП произошло на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в районе шести часов утра. На трассе столкнулись три машины — Chevrolet Cruze, которым управлял 57-летний житель Республики Дагестан, Nissan Murano под управлением 43-летней жительницы Тамбовской области и Kia Optima, за рулем которой находился 27-летний водитель из Дагестана. Chevrolet столкнулся с Nissan, а вторую машину отбросило на Kia.
В результате аварии от полученных травм на месте скончался 87-летний пассажир Chevrolet, а 13-летнего мальчика из этой же машины медики не успели довезти до больницы — он умер в карете скорой помощи. Водитель и еще одна пассажирка этой машины попали в больницу.
Помощь медиков понадобилась и двум людям, находившимся в автомобиле Nissan.