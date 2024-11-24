Вице-президент Филиппин наняла киллера для главы государства и его жены

«Я сказала ему: “Если меня убьют, убей президента Фердинанда “Бонгбонга” Маркоса-младшего, его жену Марию Луизу и спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Не останавливайся, пока ты не убьешь их всех”. Это не шутка. Я уже заключила сделку», — сказала вице-президент (цитата по South China Morning Post). Личность наемного убийцы она не раскрыла.