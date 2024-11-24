Вице-президент Филиппин наняла киллера для главы государства и его жены

«Я сказала ему: “Если меня убьют, убей президента Фердинанда “Бонгбонга” Маркоса-младшего, его жену Марию Луизу и спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Не останавливайся, пока ты не убьешь их всех”. Это не шутка. Я уже заключила сделку», — сказала вице-президент (цитата по South China Morning Post). Личность наемного убийцы она не раскрыла.
Глава аппарата Дутерте-Карпио Зулейка Лопес находится под стражей с 20 ноября по обвинению в препятствовании парламентскому расследованию о возможных нецелевых расходах вице-президента. Речь идет о примерно $2 млн.
Как пишет газета, правительство Филиппин уже пообещало принять «немедленные надлежащие меры» в отношении вице-президента. По данным телеканала GMA, угрозами со стороны госпожи Дутерте-Карпио уже занимается президентское командование безопасности.