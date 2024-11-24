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Вице-президент Филиппин наняла киллера для главы государства и его жены

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио заявила, что наняла киллера для президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. По ее словам, наемный убийца приступит к работе в случа ее смерти. Помимо самого главы государства, вице-президент также «заказала» его жену. Об этом Сара Дутерте-Карпио заявила на пресс-конференции, посвященной задержанию руководителя аппарата вице-президента Зулейки Лопес.

Источник: AP 2024

«Я сказала ему: “Если меня убьют, убей президента Фердинанда “Бонгбонга” Маркоса-младшего, его жену Марию Луизу и спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Не останавливайся, пока ты не убьешь их всех”. Это не шутка. Я уже заключила сделку», — сказала вице-президент (цитата по South China Morning Post). Личность наемного убийцы она не раскрыла.

Глава аппарата Дутерте-Карпио Зулейка Лопес находится под стражей с 20 ноября по обвинению в препятствовании парламентскому расследованию о возможных нецелевых расходах вице-президента. Речь идет о примерно $2 млн.

Как пишет газета, правительство Филиппин уже пообещало принять «немедленные надлежащие меры» в отношении вице-президента. По данным телеканала GMA, угрозами со стороны госпожи Дутерте-Карпио уже занимается президентское командование безопасности.