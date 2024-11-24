В Воронеже автобус № 59 столкнулся с Ford

В Воронеже утром воскресенья, 24 ноября, автобус городского маршрута № 59 под управлением 69-летнего местного жителя столкнулся с автомобилем Ford с 25-летним водителем за рулем. В автобусе ехали пассажиры. Никто не пострадал. Очевидцы в социальных сетях поделились, что пассажирам после аварии пришлось пешком идти по трассе. Иномарка получила сильные повреждения.