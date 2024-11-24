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В Воронеже автобус № 59 столкнулся с Ford

Никто не пострадал.

Источник: Мой и твой Воронеж - переход в канал

В Воронеже утром воскресенья, 24 ноября, автобус городского маршрута № 59 под управлением 69-летнего местного жителя столкнулся с автомобилем Ford с 25-летним водителем за рулем. В автобусе ехали пассажиры. Никто не пострадал. Очевидцы в социальных сетях поделились, что пассажирам после аварии пришлось пешком идти по трассе. Иномарка получила сильные повреждения.

В городской Госавтоинспекции корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали, что авария произошла в 9:20 у дома № 43а по улице Минской. Водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу автобусу. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало про ДТП с другим автобусом № 59. На улице Остужева транспорт врезался в ограждение, элемент которого пробил его насквозь. Пострадали две женщины.