В Воронежской области сгорели дача и два мотоцикла

В воскресенье, 24 ноября, в 6.09 загорелась дача в селе Троицком Новохоперском районе на улице Карпель. На место ЧП приезжали восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 6.50. К тому времени дачный дом 5×10 м и два мотоцикла были уничтожены пламенем. В постройке во дворе рухнула крыша. Пострадавших на пожаре не было.
А ровно часом раньше, в 5.09 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что в селе Архангельское Аннинского района на улице Трудовой загорелся жилой дом 10×11 метров. На месте ЧП работали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 5.19. Огонь повредил карниз на площади и наружную стену на площади два квадратных метра и обрешетку крыши на девяти «квадратах». На пожаре также никто не пострадал.
Напомним, в Воронеже вечером 23 ноября случились четыре пожара, сгорела «Лада-Гранта» и часть однокомнатной квартиры.