В Воронежской области сгорели дача и два мотоцикла

А ровно часом раньше, в 5.09 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что в селе Архангельское Аннинского района на улице Трудовой загорелся жилой дом 10×11 метров. На месте ЧП работали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 5.19. Огонь повредил карниз на площади и наружную стену на площади два квадратных метра и обрешетку крыши на девяти «квадратах». На пожаре также никто не пострадал.