Главу фонда капремонта Подмосковья проверяют на причастность к хищению денег на Донбассе

«Согласно оперативным данным, Николов проверяется на причастность к совершению еще ряда коррупционных преступлений, а также по фактам хищения на новых территориях РФ денежных средств, направленных на восстановление», — говорится в документах. В них также указано, что изобличающие показания на Николова и Дымнича дал один из подрядчиков фонда капитального ремонта предприниматель Дмитрий Чалый, который заявил о поступающих в его адрес угрозах со стороны фигурантов уголовного дела.
Уголовное дело в отношении Дымнича, Чалого и еще одного предполагаемого посредника в получении взяток было возбуждено 17 июля 2024 года. Позднее к уголовной ответственности был привлечен еще один посредник во взяточничестве. Материалы дела соединены в одно производство 13 ноября после задержания Николова, которому предъявлено обвинение в получении двух особо крупных взяток на общую сумму более 19 млн рублей.
Тверской суд Москвы отправил Николова в СИЗО на два месяца, срок следствия по делу установлен до 17 января 2025 года. Прокуратура настаивала в суде на избрании чиновнику домашнего ареста и уже обжаловала решение о его аресте в апелляционной инстанции. Сам Николов отверг предъявленные обвинения и назвал уголовное дело в отношение него заказным и сфабрикованным.
По версии следствия, Валерий Николов и другие фигуранты получали взятки через посредников и от руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона. По делу о взятке ранее был отправлен под стражу заместитель Николова Мстислав Дымнич. Он дал признательные показания и сотрудничает со следствием.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, фонд капремонта жилых домов Подмосковья был образован 2 октября 2013 года. Он занимается ремонтом и строительством жилых и нежилых помещений, а также вопросами их эксплуатации. Николов возглавляет организацию с 2017 года. Ее чистая прибыль по итогам 2023 года составила 1,4 млрд рублей, что на 89% больше показателя предыдущего года.