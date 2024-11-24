Главу фонда капремонта Подмосковья проверяют на причастность к хищению денег на Донбассе

«Согласно оперативным данным, Николов проверяется на причастность к совершению еще ряда коррупционных преступлений, а также по фактам хищения на новых территориях РФ денежных средств, направленных на восстановление», — говорится в документах. В них также указано, что изобличающие показания на Николова и Дымнича дал один из подрядчиков фонда капитального ремонта предприниматель Дмитрий Чалый, который заявил о поступающих в его адрес угрозах со стороны фигурантов уголовного дела.