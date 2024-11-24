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«Видела из окна автомобиль бывшего мужа»: кто и почему убил девушку в Екатеринбурге

Мотивом убийства девушки на Эльмаше стал давний конфликт.

Зарезанная в Екатеринбурге Юлия Плотникова, ставшая жертвой бывшего мужа сестры, случайно наткнулась на своего убийцу. Такой версией с «КП-Екатеринбург» поделились родственники девушки. Днем 23 ноября Юлия приехала к сводной сестре на Эльмаш из села Косулино Белоярского района, где жила с бабушкой.

По предварительной версии, у дома сестры Юлия заметила автомобиль 30-летнего Аркадия. Мотивом расправы мог стать давний конфликт.

— Татьяна видела из окна автомобиль бывшего мужа. Но не придала этому значения. Юлия к ней так и не поднялась в квартиру. На звонки не отвечала, а потом начали звонить следователи. У Аркадия с Юлей были очень плохие отношения, — рассказала тетя убитой.

С места преступления Аркадий скрылся на своем автомобиле. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ход расследования. Вероятно, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство».

— В СМИ была информация, что Юлия выросла в семье военных. Но это ложь. Просто раньше Юлия с семьей жила при военной части. В нашей семье военных нет, — добавила собеседница «КП-Екатеринбург».

По данным осведомленного источника, Юлии перерезали горло. Девушка скончалась на месте от кровопотери.

расследование