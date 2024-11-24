«Видела из окна автомобиль бывшего мужа»: кто и почему убил девушку в Екатеринбурге

— Татьяна видела из окна автомобиль бывшего мужа. Но не придала этому значения. Юлия к ней так и не поднялась в квартиру. На звонки не отвечала, а потом начали звонить следователи. У Аркадия с Юлей были очень плохие отношения, — рассказала тетя убитой.