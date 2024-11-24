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В Березовском районе работник рыбхоза утонул, поскользнувшись на обледенелой дорожке

Следователи устанавливают обстоятельства гибели работника рыбхоза в Березовском районе. Мужчина, поскользнувшись на обледенелой дорожке, упал в бетонный садок, наполненный водой, и утонул. Об этом информирует пресс-служба СК.

Источник: СК РБ

Сообщается, что трагедия произошла вечером 23 ноября. 58-летний мужчина, осуществляя обход сортировочной базы рыбхоза, поскользнулся на обледенелой дорожке, после чего упал в наполненный водой бетонный садок и утонул.

несчастный случай