Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушка столкнулась с трамваем в Минске

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка столкнулась с трамваем в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, около 9.25 сегодня 39-летняя водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по Логойскому тракту, на пересечении с улицей Калиновского при повороте столкнулась с двигавшимся попутно трамваем. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. Перед проездом перекрестков со светофорным регулированием водителям следует заблаговременно снизить скорость движения и быть готовым остановиться при смене сигналов светофора. При проезде светофоров, оборудованных дополнительными секциями, движение осуществляется при включении разрешающего сигнала светофора только по направлениям, указываемым стрелками.