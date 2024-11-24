Легковушка столкнулась с трамваем в Минске

По предварительной информации, около 9.25 сегодня 39-летняя водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по Логойскому тракту, на пересечении с улицей Калиновского при повороте столкнулась с двигавшимся попутно трамваем. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.



Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. Перед проездом перекрестков со светофорным регулированием водителям следует заблаговременно снизить скорость движения и быть готовым остановиться при смене сигналов светофора. При проезде светофоров, оборудованных дополнительными секциями, движение осуществляется при включении разрешающего сигнала светофора только по направлениям, указываемым стрелками.