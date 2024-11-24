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Под Симферополем загорелся пивной склад: оттуда вынесли семь газовых баллонов

Из горящего пивного склада под Симферополем вынесли семь газовых баллонов.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 ноября, в Симферопольском районе загорелся пивной склад, оттуда вынесли семь газовых баллонов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Константиновка. Там загорелось одноэтажное здание со стеклотарой.

«В ходе тушения сотрудники МЧС России вынесли семь 50-литровых пропановых баллонов», — отметили в ведомстве.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работают 30 человек и девять единиц техники.

пожары
МЧС