Под Симферополем загорелся пивной склад: оттуда вынесли семь газовых баллонов

В воскресенье, 24 ноября, в Симферопольском районе загорелся пивной склад, оттуда вынесли семь газовых баллонов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в селе Константиновка. Там загорелось одноэтажное здание со стеклотарой.
«В ходе тушения сотрудники МЧС России вынесли семь 50-литровых пропановых баллонов», — отметили в ведомстве.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работают 30 человек и девять единиц техники.