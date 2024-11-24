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Два грузовика горели на заправке на трассе М-7 «Волга» в Воротынском округе

Пожар удалось потушить, в результате ЧП пострадавших нет.

Страшный пожар произошёл около полудня в Нижегородской области — на территории заправочной станции неожиданно вспыхнули два грузовика. ЧП произошло на заправке, расположенной на федеральной трассе М-7 «Волга» в городском округе Воротынский.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС: 13 пожарных и пять единиц техники. Причем привлекались к тушению не только нижегородские спасатели, но и пожарный расчёт из Чувашской Республики.

Пожар ликвидировали на общей площади 78 квадратных метров.

— Погибших и пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

По какой причине разгорелся пожар, выяснят специалисты.

Напомним, что серьезная авария с участием общественного транспорта произошла в Нижнем Новгороде в субботу, 24 ноября. Как сообщает журналист «КП» — НН, на улице Родионова столкнулись иномарка и маршрутка Т-97.

Также мы писали, что маршрутка загорелась на ходу на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Повезло, что возгорание произошло в тот момент, когда пассажиров внутри ещё не было.

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