Два грузовика горели на заправке на трассе М-7 «Волга» в Воротынском округе

Страшный пожар произошёл около полудня в Нижегородской области — на территории заправочной станции неожиданно вспыхнули два грузовика. ЧП произошло на заправке, расположенной на федеральной трассе М-7 «Волга» в городском округе Воротынский.
На место оперативно прибыли спасатели МЧС: 13 пожарных и пять единиц техники. Причем привлекались к тушению не только нижегородские спасатели, но и пожарный расчёт из Чувашской Республики.
Пожар ликвидировали на общей площади 78 квадратных метров.
— Погибших и пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.
По какой причине разгорелся пожар, выяснят специалисты.
Напомним, что серьезная авария с участием общественного транспорта произошла в Нижнем Новгороде в субботу, 24 ноября. Как сообщает журналист «КП» — НН, на улице Родионова столкнулись иномарка и маршрутка Т-97.
Также мы писали, что маршрутка загорелась на ходу на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Повезло, что возгорание произошло в тот момент, когда пассажиров внутри ещё не было.