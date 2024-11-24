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Врач из Уфы перевела мошенникам более полутора миллионов рублей

В Уфе 66-летняя врач одного из учреждений попалась на уловки мошенников и перевела им более полутора миллионов рублей.

Как сообщили в МВД Башкирии, женщине позвонили неизвестные и представились руководителем центра, в котором она работает. Он предупредил, что с ней свяжутся представители правоохранительных органов. Спустя несколько минут ей позвонили якобы сотрудники ФСБ и службы безопасности банка. Они убедили оформить «зеркальный» кредит, что женщина и сделала. После этого врач перевела на счета аферистов более 1,5 миллиона рублей.

Всего за субботу 23 ноября жители республики отдали мошенникам более 2,6 миллионов рублей. В полицию поступило 13 сообщений о мошенничестве.