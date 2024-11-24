В Омской области ищут водителя скрывшегося с места ДТП

Региональное ГИБДД объявило в розыск водителя, который насмерть сбил пешехода на переходе и скрылся с места ДТП.
Трагедия произошла сегодня в 12:35 в селе Знаменское. Неустановленный водитель у дома № 5 по улице Новостроевской допустил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся.
47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение водителя.
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