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Россиянина обвинили в истязании 11-летней падчерицы

В Кинешме мужчина избивал 11-летнюю дочь сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ивановской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, в течение сентября 2024 года обвиняемый систематически издевался над несовершеннолетней дочерью сожительницы. Мужчина жестоко избивал 11-летнюю падчерицу.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело об истязаниях. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, совершались ли в отношении ребенка какие-либо еще противоправные действия.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.