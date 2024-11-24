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В Челябинске под колёсами ВАЗа погибла пенсионерка

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днём 24 ноября в Металлургическом районе. Водитель ВАЗ-2113 насмерть сбил 83-летнюю бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте.

Авария случилась в 13:15 вблизи дома № 68 на улице Сталеваров.

— По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-2113 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 83-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте, — прокомментировали в ГАИ.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

В ГАИ в очередной раз призвали пешеходов не пренебрегать правилами дорожного движения и переходить дорогу только в положенном месте.

Накануне под Копейском водитель «Газели» насмерть сбил женщину, переходившую дорогу.