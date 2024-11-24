В Челябинске под колёсами ВАЗа погибла пенсионерка

— По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-2113 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 83-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте, — прокомментировали в ГАИ.