В Челябинске под колёсами ВАЗа погибла пенсионерка

Авария случилась в 13:15 вблизи дома № 68 на улице Сталеваров.
— По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-2113 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 83-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте, — прокомментировали в ГАИ.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
В ГАИ в очередной раз призвали пешеходов не пренебрегать правилами дорожного движения и переходить дорогу только в положенном месте.
Накануне под Копейском водитель «Газели» насмерть сбил женщину, переходившую дорогу.