В МВД Башкирии назвали новые схемы обмана в сезон распродаж. Обычно злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная их цель — украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары.



Также часто используется рассылка фальшивых рекламных предложений и ложных ссылок на предзаказ товаров со скидкой для получения доступа к банковским картам и счетам клиентов.

После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными.



Другая популярная схем обмана — размещение объявлений о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.