Штормовой ветер повредил около 180 ЛЭП в Калужской области

С 22 ноября на территории Калужской области бушует непогода. Вчера, 23 ноября, в регионе прошел снежный шторм. Как сообщил глава региона Владислав Шапша, более 500 деревьев было обнаружено на линиях электропередачи, из-за чего было отключено 230 ЛЭП. Сегодня, 24 ноября, губернатор сообщил, что предстоит восстановить еще порядка 180 ЛЭП, поврежденных штормовым ветром.