Штормовой ветер повредил около 180 ЛЭП в Калужской области

«За сутки удалось подключить половину абонентов, которые были обесточены. Предстоит восстановить еще 180 линий электропередачи. На некоторых ситуация серьезная: повреждены не только провода, но и опоры. Материалами бригады обеспечены», — написал господин Шапша в своем Telegram-канале.
Последствия непогоды устраняют 108 бригад «Калугаэнерго». Им помогают 12 бригад из других регионов страны, а еще 29 бригад — на подходе. Губернатор подчеркнул, что энергетики и экстренные службы трудятся в круглосуточном режиме. Власти используют резервные источники питания для временного электроснабжения больниц и котельных.