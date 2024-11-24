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Штормовой ветер повредил около 180 ЛЭП в Калужской области

С 22 ноября на территории Калужской области бушует непогода. Вчера, 23 ноября, в регионе прошел снежный шторм. Как сообщил глава региона Владислав Шапша, более 500 деревьев было обнаружено на линиях электропередачи, из-за чего было отключено 230 ЛЭП. Сегодня, 24 ноября, губернатор сообщил, что предстоит восстановить еще порядка 180 ЛЭП, поврежденных штормовым ветром.

Источник: AP 2024

«За сутки удалось подключить половину абонентов, которые были обесточены. Предстоит восстановить еще 180 линий электропередачи. На некоторых ситуация серьезная: повреждены не только провода, но и опоры. Материалами бригады обеспечены», — написал господин Шапша в своем Telegram-канале.

Последствия непогоды устраняют 108 бригад «Калугаэнерго». Им помогают 12 бригад из других регионов страны, а еще 29 бригад — на подходе. Губернатор подчеркнул, что энергетики и экстренные службы трудятся в круглосуточном режиме. Власти используют резервные источники питания для временного электроснабжения больниц и котельных.