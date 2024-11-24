В аэропорту Кишинева у двух иностранцев отобрали 50 тысяч евро: Они пытались вывезти контрабандой купюры по 500 евро — их боятся принимать, слишком много фальшивых

В аэропорту Кишинева у двух иностранцев отобрали 50 тысяч евро. Примечательно, что они хотели деньги вывезти, в ручной клади, не задекларировав.
У гражданина Германии, который летел из Кишинева в Вену, обнаружили 38,1 тысячи евро и 2,7 тысячи долларов.
Другой пассажир, гражданин Молдовы и Румынии, направлявшийся в Болонью, лишился 10,1 тысячи фунтов стерлингов и 1,2 тысячи евро.
Валюта была конфискована.
Кстати, к сведению контрабандистов!
Купюры достоинство в 500 евро нет смысла везти в Европу.
Ничего на них не купишь — их боятся принимать, они самые популярные у фальшивомонетчиков.
Еще и сдадут полиции вас, а не деньги.