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В аэропорту Кишинева у двух иностранцев отобрали 50 тысяч евро: Они пытались вывезти контрабандой купюры по 500 евро — их боятся принимать, слишком много фальшивых

У двух пассажиров изъяли крупные суммы в иностранной валюте.

В аэропорту Кишинева у двух иностранцев отобрали 50 тысяч евро. Примечательно, что они хотели деньги вывезти, в ручной клади, не задекларировав.

У гражданина Германии, который летел из Кишинева в Вену, обнаружили 38,1 тысячи евро и 2,7 тысячи долларов.

Другой пассажир, гражданин Молдовы и Румынии, направлявшийся в Болонью, лишился 10,1 тысячи фунтов стерлингов и 1,2 тысячи евро.

Валюта была конфискована.

Кстати, к сведению контрабандистов!

Купюры достоинство в 500 евро нет смысла везти в Европу.

Ничего на них не купишь — их боятся принимать, они самые популярные у фальшивомонетчиков.

Еще и сдадут полиции вас, а не деньги.

таможня