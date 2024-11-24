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Молодой челябинец поджег дорогую иномарку

Челябинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в умышленном повреждении транспортного средства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Минувшей ночью поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о возгорании автомобиля Audi Q7. В ходе проведения неотложных мероприятий и осмотра места происшествия, было установлено, что возгорание транспортного средства произошло в результате умышленных действий третьих лиц.

«По горячим следам установлен и задержан подозреваемый, не работающий, ранее не судимый 20-летний местный житель», — рассказали в ГУ МВД региона.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.