Молодой челябинец поджег дорогую иномарку

Минувшей ночью поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о возгорании автомобиля Audi Q7. В ходе проведения неотложных мероприятий и осмотра места происшествия, было установлено, что возгорание транспортного средства произошло в результате умышленных действий третьих лиц.