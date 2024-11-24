Минобороны: Вертолет Ми-28 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

В сообщении говорится, что экипажи вертолетов Ми-28НМ выполняли задачу по поддержке сухопутных войск. Летчики армейской авиации выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.