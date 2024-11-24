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Минобороны: Вертолет Ми-28 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие нанесли авиаудар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что экипажи вертолетов Ми-28НМ выполняли задачу по поддержке сухопутных войск. Летчики армейской авиации выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — говорится в сообщении.

Также Минобороны РФ распространило кадры боевой работы Ми-28. В ролике показан взлет боевой машины и стрельба по целям.

По последним данным, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих.

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