Минобороны: Вертолет Ми-28 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

В сообщении говорится, что экипажи вертолетов Ми-28НМ выполняли задачу по поддержке сухопутных войск. Летчики армейской авиации выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек.
«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — говорится в сообщении.
Также Минобороны РФ распространило кадры боевой работы Ми-28. В ролике показан взлет боевой машины и стрельба по целям.
По последним данным, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих.
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