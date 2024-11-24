Полиция задержала мужчину, расстрелявшего людей в Саратовской области

«Задержан подозреваемый в расстреле “Оки” с людьми в Саратовской области», — говорится в публикации.
Подозреваемым оказался 41-летний Рубик Акопян. Именно он был за рулем черного Land Cruiser, ставшего участником дорожного конфликта в Саратовской области.
24 ноября мужчина открыл стрельбу по людям в Марксе в Саратовской области, в регионе ввели план «Перехват».
Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски.
Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель иномарки достал оружие. Один из пострадавших не выжил.