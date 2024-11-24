209 млн рублей похитили при строительстве технопарка «Волга» на Бору

Учредителя и руководителя ООО «Прано Групп» Дмитрий Прудников подозревается в мошенничестве при строительстве технопарка «Волга» на Бору. Он заключён под стражу до 20 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда.
Известно, что 5 декабря 2023 года министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и ООО «Прано Групп» заключили соглашение о предоставлении субсидии на создания технопарка. На финансирование проекта в 2023 и 2024 году предполагалось выделить по 394 миллиона рублей, в 2025 году — 116 миллионов рублей. Общая сумма субсидии составляла 906 312 684 рублей.
По материалам следствия, с 5 декабря 2023 года по 22 января 2024 года в министерство были направлены поддельные договоры на поставку технологического оборудования для производства сжатого воздуха, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Фиктивные документы подтверждали расходы субсидии.
Таким образом, группа лиц по предварительному сговору похитила 209 миллионов рублей. По этому делу был задержан Дмитрий Прудников, который контролировал деятельность ООО «Прано Групп» и следил за строительством технопарка «Волга».
Напомним, что управляющего нижегородского филиала АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» и мастера участка подозревают в превышении полномочий из корыстной заинтересованности. Злоумышленникам удалось заполучить более 4 миллионов рублей. Известно, что управляющим нижегородского филиала АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» является Владислав Пронин. Он с 2013 по 2019 год занимал должность начальника УМВД по Нижнему Новгороду.