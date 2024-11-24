209 млн рублей похитили при строительстве технопарка «Волга» на Бору

Известно, что 5 декабря 2023 года министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и ООО «Прано Групп» заключили соглашение о предоставлении субсидии на создания технопарка. На финансирование проекта в 2023 и 2024 году предполагалось выделить по 394 миллиона рублей, в 2025 году — 116 миллионов рублей. Общая сумма субсидии составляла 906 312 684 рублей.