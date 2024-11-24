В Крыму потушили крупный пожар на пивном складе

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Константиновка. Там загорелось одноэтажное здание со стеклотарой. Во время тушения огня сотрудники МЧС России вынесли семь 50-литровых пропановых баллонов. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.