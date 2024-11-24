В Крыму потушили крупный пожар на пивном складе

В воскресенье, 24 ноября, в Симферопольском районе ликвидировали крупный пожар на пивном складе. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Константиновка. Там загорелось одноэтажное здание со стеклотарой. Во время тушения огня сотрудники МЧС России вынесли семь 50-литровых пропановых баллонов. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
«Пожар полностью ликвидирован», — сообщили в МЧС позднее.
Сотрудники ведомства защитили соседнее здание. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работали 35 человек и 11 единиц техники.