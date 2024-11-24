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В Крыму потушили крупный пожар на пивном складе

Под Симферополем ликвидировали крупный пожар на пивном складе.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 ноября, в Симферопольском районе ликвидировали крупный пожар на пивном складе. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Константиновка. Там загорелось одноэтажное здание со стеклотарой. Во время тушения огня сотрудники МЧС России вынесли семь 50-литровых пропановых баллонов. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Пожар полностью ликвидирован», — сообщили в МЧС позднее.

Сотрудники ведомства защитили соседнее здание. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работали 35 человек и 11 единиц техники.

МЧС
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