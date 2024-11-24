Жуткое ДТП с участием подростков в Павлодаре: погиб ребенок

«16-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Другая, 15-летняя, была прооперирована и в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Третий пассажир, 14-летний подросток, госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни», — написала она.